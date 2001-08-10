В Южно-Сахалинске стартовало голосование за проекты комфортной городской среды
Свой рабочий день с голосования начал сегодня мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Глава города проголосовал за благоустройство сквера Авиаторов и призвал южносахалинцев активно подключаться к выбору проектов.
Сергей Надсадин отметил, что все предложенные для голосования проекты — актуальны для Южно-Сахалинска. Это и благоустройство общественного пространства на перекрестке улиц Комсомольской и Пограничной, там сейчас идет строительство жилого квартала, и предлагаемый к голосованию объект имеет все шансы стать украшением микрорайона и местом отдыха для жителей. Сквер возле бывшей мэрии Тойохара на Коммунистическом проспекте — его предполагается обустроить с учетом исторических особенностей.
– Все проекты, безусловно, интересные. Я предпочтение отдал скверу Авиаторов. Возможно, это связано с моей личной историей. У меня авиационное образование и какое-то время я работал в нашем аэропорту. Эскиз сквера мне понравился, – рассказал мэр. – Призываю всех горожан также выбрать свой проект и проголосовать. Участвуя в открытом голосовании, мы сами вносим вклад в формирование комфортной городской среды.
Голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдет с 26 апреля по 30 мая на единой платформе 65.gorodsreda.ru. С эскизами проектов можно ознакомиться на сайте администрации Южно-Сахалинска (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/4188). Пошаговая инструкция по голосованию размещена на сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4198/2315). Принять участие в голосовании могут горожане от 14 лет и старше.
Оказать помощь южносахалинцам в голосовании готовы волонтеры. Ребята в белых жилетках с надписью «Комфортная городская среда» до конца голосования будут работать в крупных торговых центрах, городском парке и на общегородских мероприятиях. Они подробно расскажут о проектах-участниках голосования и помогут проголосовать.
Как считает заместитель председателя Союза пенсионеров России Владимир Забелин, возможность проголосовать с помощью волонтеров особенно актуальна для горожан пожилого возраста, которые хотят принять участие проекте, но по различным причинам не могут это сделать самостоятельно.
– С волонтерами голосовать очень просто. У меня спросили фамилию, имя и мой номер телефона. Всё. Пришел код и я проголосовал, – говорит Владимир Александрович. – Выбрал территорию на перекрестке улиц Комсомольская и Пограничная. Там будет новый микрорайон, и сквер очень кстати. В этом голосовании важно, что люди хотят благоустроить районы, где они живут. Я тоже хочу, чтобы наш город был зелёный и красивый.
Директор Южно-Сахалинского камерного оркестра Майя Кириллова получила консультацию волонтеров, как проголосовать с помощью своего сотового телефона через сайт Госуслуг. И тоже отметила, что все довольно просто и понятно.
– Я проголосовала за территорию возле бывшей мэрии Тойохара. Это очень важно, когда жители проявляют интерес и рассказывают, что бы они хотели видеть в своем городе. Например, когда сквер будет готов, я, проезжая мимо, буду знать, что имею прямое отношение к его благоустройству. И это может сделать каждый, – считает Майя Кириллова.
Все эти дни волонтеры будут работать в «Сити-Молле», «МегаБерезке» и ТДЦ «Столица» согласно графику:
26 апреля – с 12:00 до 15:00;
27 апреля – с 12:00 до 15:00;
01 мая – с 12:00 до17:00;
04 мая – с 12:00 до 15:00;
08 мая – с 12:00 до 17:00;
11 мая – с 12:00 до 15:00;
15 мая – с 12:00 до 17:00;
19 мая – с 12:00 до 15:00;
22 мая – с 12:00 до 17:00;
26 мая – с 12:00 до 15:00;
30 мая – с 12:00 до17:00.
Также работа добровольцев развернется во время проведения общегородских мероприятий. Кроме того, волонтеры каждый день будут работать на территории городского парка: в будни — с 17.00, по выходным — в обеденное время, сообщили в мэрии редакции ТИА "Острова"
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