Южносахалинка Мария Сухарева отмечает 100-летний юбилей
Мария Филимоновна больше 26 лет трудилась на сахалинской железной дороге, достойно воспитала троих детей. Сегодня бабушка семерых внуков и восьми правнуков принимает поздравления со 100-летием и вспоминает как Сахалин стал дня нее второй родиной. Со знаменательной датой Марию Сухареву в социальных сетях поздравил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
- Такие люди, как вы, составляют золотой фонд нашего города. В вашей биографии немало значимых страниц: добросовестный и тяжелый труд на железной дороге во благо региона, богатая история семьи, где главное - уважение и взаимовыручка, которым вы всегда учите своих детей. Искренне восхищаюсь вашим жизнелюбием и оптимизмом, которым, вопреки почтенному возрасту, вы продолжаете вдохновлять окружающих вас людей. От всей души желаю вам крепкого здоровья и только добрых событий, - поздравил со столетием южносахалинку Сергей Надсадин.
От имени мэра города приветственный адрес, цветы и подарки имениннице вручила вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Елена Федорова. Она также пожелала здоровья и добра, мира и счастья семье Марии Филимоновны.
За праздничным тортом юбилярша рассказала о том, как остров стал для нее родным. Мария Филимоновна приехала на Сахалин в 1947 году. Девушка 26-ти лет с группой молодежи прибыла в командировку, предполагалось на три года, но судьба распорядилась иначе - с островной землей Мария Сухарева связала всю свою жизнь.
На пути было немало трудностей, молодость пришлась на послевоенное время. Сразу по приезду девушка разместилась в общежитии, жила только на паек, который давали по карточкам: 400 грамм хлеба, сушеный лук, картошка, свекла, немножко сахара. «Я трудилась на железной дороге, сами грузили вагоны, строили станции, очень тяжелая работа», - вспоминает Мария Филимоновна. На острове она встретила свою любовь, вышла замуж, родила троих детей. По выходу на пенсию Мария Сухарева какое-то время жила на материке, после тяжелой болезни и смерти дочери, в 2000 году вернулась на Сахалин, к которому прикипела душой.
Сейчас я богатая бабушка – у меня есть семь внуков и восемь правнуков. Я довольна всем, у меня замечательные дети, которые мне помогают. Здоровья бы побольше, - делится Мария Филимоновна. Здоровья ей искренне желают в день столетия все горожане.
Мария Сухарева награждена медалями «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «50 лет Победы над Германией», медалью Жукова и другими юбилейными наградами, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе городской адмиистрации.
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