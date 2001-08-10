Сахалинский «Адмирал Невельской» уже в июне отправится в рейс
Новейшее грузопассажирское судно – первое из двух, которое построили под Санкт-Петербургом специально для островного региона, – спустя два месяца пути сегодня прибыло к сахалинским берегам. В порту Корсаков «Адмирала Невельского» приветствовал губернатор.
– В нашем единственном островном регионе должны быть развиты и авиация, и флот. Прибытие нового судна – большое событие. Уже в июне «Адмирал Невельской» выйдет на курильское направление. А значит, путешествия между Сахалином, Итурупом, Кунаширом и Шикотаном станут более комфортными и доступными. В любую погоду люди смогут добраться домой, на службу, в отпуск. Увеличиваются и грузовые возможности, чтобы на острова бесперебойно поступали продукты и другие необходимые товары. В этом году мы ждем еще «Павла Леонова» для курильской линии, а в следующем году должны прибыть два парома для работы на переправе Сахалин – материк, – рассказал Валерий Лимаренко.
На пути к Сахалину «Адмирал Невельской» преодолел 12 800 миль – свыше 20 тысяч километров. Маршрут проходил по югу – через Суэцкий канал. Судно преодолело шесть морей, Индийский океан и пролив Лаперуза.
– Море – это всегда опасность, но нам все благоволило. Суэцкий канал проскочили до его блокировки. Красное море с непростой пиратской обстановкой тоже миновали. Погода нас сопровождала прекрасная, только два раза немножко поболтало. Судно показало себя очень хорошо. Маневренное, хорошо слушается руля. И холода не боится – в Финском заливе мы сутки шли во льдах. Раз путь так начался – это добрый знак. Значит, и в дальнейшем будет сопутствовать удача. А мне бы хотелось, чтобы пассажиры относились к «Адмиралу Невельскому» бережно, – рассказал капитан «Сахалинского морского пароходства» Владимир Марчук.
Для многих жителей и гостей островного региона именно морской транспорт – самый оптимальный и надежный способ добраться до дома или места отдыха. Но долгое время эту потребность закрывало только одно судно – «Игорь Фархутдинов» 1991 года постройки.
С появлением «Адмирала Невельского», а скоро и «Павла Леонова», для пассажиров открываются новые возможности. Каждое судно сможет перевозить по 146 человек. На борту созданы комфортные условия – в каютах есть душевая, телевизор, холодильник, откидной столик. Предусмотрена двухместная каюта матери и ребенка с высокой спинкой кровати. В каюте для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья более широкие двери, оборудованный санузел. На борту есть ресторан на 74 места, буфет, кабинет врача.
Новые суда дают перспективы для роста грузооборота. Каждое вмещает более 3 тысяч тонн – до 24 контейнеров и 6 легковых автомобилей. А благодаря повышенному ледовому классу – Arc 4 – доставить людей и товары суда смогут даже в самых непростых погодных условиях.
«Адмирал Невельской» у причалов сахалинского филиала ФГУП «Нацрыбресурс» сейчас будет проходить подготовку к рейсу. Судно будет ходить по маршруту: Корсаков – Кунашир – Шикотан – Итуруп – Корсаков. Путь в одну сторону занимает около суток. Частота рейсов будет скорректирована с учетом потребностей жителей Курильских островов, сообщали ТИА "Острова" в правительтсве Сахалинской области.
Прибытие «Павла Леонова» ожидается в июле-августе этого года – сейчас он проходит ходовые испытания. Строительство обоих велось на Невском судостроительно-судоремонтном заводе под Санкт-Петербургом с 2018 года.
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