Тихоокеанское
информационное агентство
27 Апреля 2021
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09:35, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают поучаствовать в онлайн-викторине, посвящённой дню библиотек

Сахалинцев приглашают поучаствовать в онлайн-викторине, посвящённой дню библиотек

Сахалинская универсальная научная библиотека приглашает жителей островного региона старше 14 лет принять участие в областной онлайн-викторине «История библиотек», приуроченной к Общероссийскому дню библиотек (27 мая). Она стартовала на сайте СахОУНБ с 27 апреля.

Тест включает в себя 30 вопросов на знание истории «дворцов книги». Викторина будет доступна до 27 мая, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ.

Дополнительную информацию можно получить в Региональном центре Президентской библиотеки (третий этаж СахОУНБ), а также по телефону +7(4242) 45-25-45.

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