Островные писатели примут участие в «Днях литературы Сахалинской области»

Дни литературы Сахалинской области, организованные универсальной научной библиотекой, пройдут с 27 по 30 апреля в муниципальных библиотеках и домах культуры островного региона, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ.

Поэты и прозаики, члены Союза писателей России Николай Тарасов, Анна Сафонова, Владимир Семенчик и Елена Шевич встретятся с жителями Долинского и Холмского районов, а также села Березняки в местных библиотеках и домах культуры.

Слушатели познакомятся с новыми произведениями сахалинских писателей, им расскажут об участии литераторов в традиционных и новых совместных проектах писательской организации и СахОУНБ, ответят на вопросы и подарят свои авторские книги и журналы.