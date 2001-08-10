Тихоокеанское
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Ко Дню Победы жители Сахалинской области могут отправить открытки не выходя из дома

Ко Дню Победы жители Сахалинской области могут отправить открытки не выходя из дома

Почта России продолжает выпуск серии праздничных дизайнерских открыток, которые можно выбрать на сайте компании с доставкой по России. По традиции почтальон доставит поздравительную открытку в почтовый ящик.

- Поздравлять родных и близких с Победой почтовыми открытками – это добрая традиция в нашей стране. Теперь не обязательно отправлять открытку в почтовом отделении. В преддверии 9 мая мы предлагаем 5 видов оригинальных дизайнерских открыток, которые можно отправить на сайте market.pochta.ru, не выходя из дома, - рассказала "ТИА Острова" заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Наталья Чековитова.

При оформлении открытки необходимо написать поздравление и указать адрес получателя.

Почтовые карточки изготовлены из плотной бумаги с глянцевым покрытием. Открытки с сайта Почты России отправляются на следующий день после оформления. Проверить статус доставки можно по трек-номеру с помощью мобильного приложения или сайта Почты России.

Стоимость одной открытки с учетом доставки в любую точку России составляет 149 рублей. Именную поздравительную открытку доставит почтальон по указанному адресу в красочном конверте.

Еще одним подарком для людей старшего возраста может стать газета или журнал. В онлайн каталоге на сайте Почты России и в мобильном приложении можно выбрать печатные издания на любой вкус. Общественно значимые газеты, журналы для приусадебного хозяйства, издания о рыбалке и многое другое. Все желающие могут оформить подписку на издания для своих родственников или участвовать в благотворительной акции «Дерево добра», оформив подписку в пользу любого дома для ветеранов.

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