10:29, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Жителям Невельска, чье имущество пострадало от селя, компенсируют ущерб
В Невельске состоялась встреча и.о. мэра городского прокурора Гапуненко О.С., администрации МО «Невельского городского округа» с представителями ООО «Горняк», ООО «Сахалинуголь-3» и членами СНТ «Сахалинец», чьи участки пострадали в результате схода вскрышных пород.
В рамках мероприятия члены СНТ «Сахалинец» обратились к прокурору с заявлениями, рассмотрение которых находится на контроле до полного устранения нарушений.
На совещании представитель ООО «Горняк» сообщил гражданам, что вред причиненный имуществу будет им компенсирован.
Кроме того, участники мероприятия призвали граждан воздержаться от пребывания на своих дачных участках до момента стабилизации ситуации.
В рамках ранее организованной проверки соблюдения прав граждан, пострадавших в результате селя, и.о. Невельского городского прокурора совместно с муниципалитетом, территориальным отделением надзорной деятельности Невельского района осуществлен выезд на место.
В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются.
Восстановление прав граждан, чье имущество пострадало в результате схода селя находится на контроле прокуратур, сообщили ТИА "Острова" в облшастной прокуратуре.
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Новости общества Сахалина и Курил
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