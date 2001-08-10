Валерий Лимаренко призвал сахалинцев и курильчан голосовать за проекты благоустройства

Накануне по всей стране стартовало онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

– 43 проекта представлено от Сахалинской области. Это скверы, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, общественные пространства. Призываю сахалинцев и курильчан активнее участвовать в голосовании и поддерживать проекты. Это способ привлечь федеральные средства на воплощение идей, которые позволят сделать островные города и села красивее и комфортнее, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

До 30 мая на платформе https://65.gorodsreda.ru/ и на портале Госуслуг можно отдать голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству. Всего на голосование от всех российских регионов выставлено около 6 тысяч объектов. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год.

К примеру, в Анивском районе собираются создать сквер дружбы по улице Ленина в райцентре или зону отдыха в Воскресенском. Смирныховцам предлагается проект благоустройства территории у дома культуры в Буюклы или сквера в Оноре. А в Ногликском районе планируется преобразить детскую спортивную площадку в селе Вал или сквер памяти в Ныше.

Проголосовать можно, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в Госуслугах или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале Госуслуг. Помощь будут оказывать волонтеры проекта, для которых разработано специальное приложение.