Тихоокеанское
информационное агентство
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11:05, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинец стал 250-тысячым пассажиром "Орлана" и получил абонемент на 10 поездок

Сахалинец стал 250-тысячым пассажиром

Юбилейного, 250-тысячного пассажира пригородных поездов РА-3 «Орлан» наградили накануне в Южно-Сахалинске. Студент ЮСПК СахГУ Егор Титов получил подарок на перроне перед поездкой на экспрессе в родной Долинск, сообщили ТИА "Острова" в Пассажирская компания "Сахалин".

 Юноше вручили сувенир от АО «Пассажирская компания «Сахалин» и абонемент на 10 бесплатных поездок, которые ему очень пригодятся. Он рассказал, что пользуется «Орланом» почти ежедневно. Егор студент, будущий учитель физкультуры и добираться на учебу предпочитает именно на поезде. Так же, по его словам, поступают и другие студенты, они по достоинству оценили комфорт в современных рельсовых автобусах «Орлан», курсирующих на этом маршруте.

«Это и удобно по времени, и быстрее, и гораздо выгоднее, чем на автобусах», - говорит Егор.

Студенты в течение всего учебного года пользуются 50-процентной скидкой на проезд во всех пригородных сахалинских поездах. Билет на автобусе до Долинска стоит пассажиру больше 100 рублей, поездка по этому маршруту на «Орлане» обходится всего в 78, а студенты платят и вовсе только половину от этой суммы.

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