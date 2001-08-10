Тихоокеанское
информационное агентство
27 Апреля 2021
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11:25, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцы могут стать участниками общественной премии «Неравнодушный гражданин»

Инициативные жители Южно-Сахалинска могут стать участниками общественной премии «Неравнодушный гражданин», направленной на поощрение и популяризацию практик системного добровольчества, содействие развитию общественно полезных инициатив.
Так, горожане от 14 лет и старше, успешно реализовавшие в 2020 году социальные проекты и/или организовавшие гражданскую активность на территории Сахалинской области, могут до 30 апреля подать заявку на сайте проекта неравнодушныйгражданин.рф, направить ее по электронной почте: sakhalindobro@yandex.ru либо по адресу: 693010, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 21, каб. 307.
С условиями участия, заявленными номинациями и другой полезной информацией можно ознакомиться на официальном сайте общественной премии «Неравнодушный гражданин».
Справки по телефону 22-44-05.


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