Тихоокеанское
информационное агентство
27 Апреля 2021
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На Сахалине определились, будут ли отдыхать школы и детские сады на майские праздники
11:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине определились, будут ли отдыхать школы и детские сады на майские праздники

На Сахалине определились, будут ли отдыхать школы и детские сады на майские праздники

Сахалинские школьники будут отдыхать с 1 по 10 мая. Учебная неделя начнется для них со вторника, 11 мая.

В детских садах на период праздников с 3 по 10 мая организуют работу дежурных групп по уходу и присмотру за детьми. Желающие воспользоваться такой услугой родители должны заранее уведомить об этом руководство детсада или воспитателей.

Выходными майские праздники будут и для учреждений среднего профессионального образования, подведомственных областному министерству образования. Студенты могут разъехаться по домам и провести праздники с семьей, сообщили ТИА "Острова" в правителестве области.

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