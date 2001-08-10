На Сахалине определились, будут ли отдыхать школы и детские сады на майские праздники

Сахалинские школьники будут отдыхать с 1 по 10 мая. Учебная неделя начнется для них со вторника, 11 мая.

В детских садах на период праздников с 3 по 10 мая организуют работу дежурных групп по уходу и присмотру за детьми. Желающие воспользоваться такой услугой родители должны заранее уведомить об этом руководство детсада или воспитателей.

Выходными майские праздники будут и для учреждений среднего профессионального образования, подведомственных областному министерству образования. Студенты могут разъехаться по домам и провести праздники с семьей, сообщили ТИА "Острова" в правителестве области.