Сахалинэнергосбыт бесплатно устанавливает счетчики электроэнергии
В рамках исполнения Федерального закона филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт», выполняющий по агентскому договору функции сбыта электроэнергии в зоне деятельности ПАО «Сахалинэнерго», производит установку отсутствующих и неисправных приборов учета электроэнергии, а также замену счетчиков с истекшим межповерочным интервалом.
ПАО «ДЭК» обращает внимание, что замена приборов учета электрической энергии с вышедшим периодом поверки осуществляется бесплатно. Любые предложения компаний о замене и иных работах за плату не имеют отношения к деятельности ПАО «ДЭК». Представители компании при себе имеют удостоверения личности.
Энергетики обращаются к жителям многоквартирных домов с просьбой оказать содействие в организации доступа к квартирным и этажным распределительным электрическим щитам, а также в подвальные помещения к вводно-распределительным устройствам жилого дома. Доступ необходим для оперативного проведения работ по замене и установке индивидуальных и общедомовых приборов учета, а также трансформаторов тока.
Частные клиенты, юридические лица, чьи жилые/нежилые помещения вошли в программу модернизации парка приборов учета в 2021 году и далее, будут уведомляться о предстоящих работах (через исполнителей коммунальных услуг или информационные доски в МКД, индивидуальные смс-оповещения и т.д.) не менее чем за 10 дней до их проведения, объяснили ТИА "Острова" в пресс-службе ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».
В случае если клиент, после того как будет уведомлен, дважды не допустил представителей энергокомпаний к прибору учета, плата за электроснабжение будет начисляться по нормативу с применением повышающего коэффициента 1,5. Норматив будет применяться с месяца, в котором был оформлен повторный акт о недопуске к прибору учета.
«Сахалинэнергосбыт» напоминает, целенаправленная порча электросчетчика или вмешательство в его работу, нарушение целостности и сохранности контрольных пломб и индикаторов приборов учета электроэнергии является основанием к перерасчету платы за услугу электроснабжения, а также привлечению к административной ответственности.
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