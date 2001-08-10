50 тысяч «Георгиевских ленточек» раздадут на Сахалине

Ежегодная всероссийская акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартует на Сахалине 28 апреля и продлится до 9 мая.

Раздача ленточек будет организована в местах, доступных для посещения гражданами, где будет обеспечена раздача лент с соблюдением установленных правил безопасности в условиях пандемии. В акции примут участие все муниципальные образования Сахалинской области.

В Южно-Сахалинске раздача ленточек от агентства по делам молодежи Сахалинской области будет осуществляться с 11 часов на двух точках:

- возле областной научной библиотеки;

- возле Чехов-центра.

Данная акция будет проходить при активном участии агентства по делам молодежи Сахалинской области, регионального отделения «Юнармии». Всего в период проведения акции будет распространено более 50 тысяч ленточек, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе агентства по делам молодежи Сахалинской области.

Напоминаем, что георгиевская ленточка – это символ Дня Победы, который всегда распространяется бесплатно. Не допускается выдача ленточки посетителю торгового учреждения в обмен на покупку или использование ленточки в качестве сопутствующего товара.