В Южно-Сахалинске c начала весны восстановлено более 17 тысяч квадратных метров дорожного полотна

В Южно-Сахалинске продолжается текущий и «ямочный» ремонт дорог. Дорожные службы отрабатывают запланированные к ремонту объемы, а также включают в график и оперативно устраняют дефекты, внесенные на интерактивную карту по обращениям жителей и волонтеров.

Мэр Сергей Надсадин в ходе совещания доложил губернатору Валерию Лимаренко, что работы выполняются достаточно высокими темпами. Сейчас этому способствуют благоприятные погодные условия. Главная задача - завершить ремонт улиц в центральной части города до 1 мая, затем до 1 июня закончить устранение дефектов на остальных дорогах городского округа. Так, из порядка 21 тысячи м² асфальтобетонного покрытия, требующего ремонта, на сегодняшний день отремонтировано более 17 тысяч. Соответственно уменьшается и число обращений от жителей.

Между тем, все еще есть определенные сложности, связанные с межсезоньем. На некоторых участках дорог требуется замена основания и устранение пучин. Выполнить эти работы и провести восстановление асфальтобетонного покрытия возможно только после полного оттаивания земполотна. Выйти на эти участки дорожные службы планируют после 10 мая.

Существенную помощь в планировании работы оказывают волонтеры, которые подключились к мониторингу состояния дорожного полотна после окончания составления дефектных ведомостей дорожными службами в конце марта. В апреле администрация взяла в работу около 280 образовавшихся дефектов, большая часть уже устранена.

Работы продолжаются. Сегодня ведется ремонт на улицах Горького, Фабричной, Емельянова, Ленина, Колодезной, Карла Маркса, Хабаровской пр. Мира и др., сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.