Реконструкцию улицы Памятной в Южно-Сахалинске завершат в этом году

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Южно-Сахалинске продолжается капитальный ремонт участка улицы Памятной от ул. Холмская до кладбищенского комплекса "Ласточка". Ежедневно на участке работает более 80 человек.

Сейчас выполняется прокладка системы ливневой канализации и подготовка дорожного основания. В дальнейшем рабочие приступят к обустройству электросетей. Кроме того, в рамках реконструкции также ведется строительство двух мостов: через реку Владимировку и реку Славута. Приступить к асфальтированию подрядная организация ООО «Спецстрой» планирует уже в июне, срок сдачи объекта 1 ноября 2021 года.

Отметим, вдоль улицы Памятной располагается множество СНТ, где в общей сложности проживает несколько тысяч человек. Решение о выполнении реконструкции было основано в том числе и на основе обращений горожан. После завершения капитального ремонта дорога будет соответствовать всем основным современным нормам, а также оборудована наружным освещением и видеонаблюдением.

Работы ведутся параллельно на двух участках, каждый из которых протяженностью 1,8 км. Ширина проезжей части составит порядка 8 метров, с каждой стороны дороги будет обустроен тротуар, который был необходим проживающим в этом районе людям, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мжрии Южно-Сахалинска.