Валерий Лимаренко наградил победителя конкурса «Сахалинский маяк» из Ногликского района

Статуэтка досталась коллективу библиотеки-филиала из села Вал централизованной библиотечной системы муниципалитета. Учреждение первенствовало в подноминации «Лучшая библиотека» в номинации «Культурное наследие».

– Вы приобщаете жителей к шедеврам мировой классики, формируете высокий читательский вкус, повышаете качество самообразования. Кроме того, в стенах вашего учреждения посетители могут получить доступ к ресурсам Интернет-сети и государственным услугам. Успехов вам, здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии, чтобы и дальше делать жизнь в родном регионе лучше! – пожелал Валерий Лимаренко.

Кроме того, глава региона вручил благодарственные письма жителям района с активной позицией. Награды достались оленеводу родовой общины «Аборигены» Мувчику Герману Николаевичу - за сохранение традиционной деятельности коренных этносов Севера и развитие оленеводства. Диспетчеру транспортного цеха ООО «Спецавтотранспорт» Барабанову Павлу Сергеевичу - за значительный вклад в охрану окружающей среды и ликвидацию несанкционированных свалок. Председателю сахалинской региональной общественной организации помощи бездомным животным «Право на жизнь» Едыкиной Виолетте Борисовне - за активное участие в решении проблем бездомных животных и просветительскую деятельность.