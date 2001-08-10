Южно-Сахалинск продолжит развивать дружеские связи с городом-побратимом Хакодатэ

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с Сергеем Касторновым, который назначен на должность консула-советника Генерального Консульства Российской Федерации в городе Саппоро, руководителя отделения в городе Хакодатэ.

Встреча состоялась накануне отъезда консула-советника к месту работы. Отметим, Сергей Касторнов - дипломат с большим опытом работы. Он участвовал в формировании, а потом и возглавлял отдел развития международных связей администрации Южно-Сахалинска при мэре Игоре Павловиче Фархутдинове. Затем 10 лет возглавлял представительство МИД России в Южно-Сахалинске. После долгое время работал в Японии в Генеральном Консульстве РФ в городе Саппоро и в посольстве России в городе Токио. Прекрасно знает язык, культуру, традиции и обычаи страны Восходящего Солнца.

Мэр и консул-советник обсудили перспективы сотрудничества городов-побратимов в различных сферах: культуры, спорта, туризма, обменов делегациями.

Сергей Касторнов выразил намерение принимать активное участие в реализации совместных планов Южно-Сахалинска и Хакодатэ.

Сергей Надсадин поблагодарил Сергея Касторнова за диалог и отметил, что будучи жителем Южно-Сахалинска Сергей Иванович знает все плюсы и возможности города и будет способствовать дальнейшему укреплению дружеских связей и развитию новых форм сотрудничества с городом-побратимом Хакодатэ.