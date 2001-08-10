Тихоокеанское
информационное агентство
27 Апреля 2021
Сегодня 17:34
74,77|90,45|66,91
На Сахалине определились, будут ли отдыхать школы и детские сады на майские праздники
16:57, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-Сахалинск продолжит развивать дружеские связи с городом-побратимом Хакодатэ

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с Сергеем Касторновым, который назначен на должность консула-советника Генерального Консульства Российской Федерации в городе Саппоро, руководителя отделения в городе Хакодатэ.

Встреча состоялась накануне отъезда консула-советника к месту работы. Отметим, Сергей Касторнов - дипломат с большим опытом работы. Он участвовал в формировании, а потом и возглавлял отдел развития международных связей администрации Южно-Сахалинска при мэре Игоре Павловиче Фархутдинове. Затем 10 лет возглавлял представительство МИД России в Южно-Сахалинске. После долгое время работал в Японии в Генеральном Консульстве РФ в городе Саппоро и в посольстве России в городе Токио. Прекрасно знает язык, культуру, традиции и обычаи страны Восходящего Солнца.

Мэр и консул-советник обсудили перспективы сотрудничества городов-побратимов в различных сферах: культуры, спорта, туризма, обменов делегациями.

Сергей Касторнов выразил намерение принимать активное участие в реализации совместных планов  Южно-Сахалинска и Хакодатэ.

Сергей Надсадин поблагодарил Сергея Касторнова за диалог и отметил, что будучи жителем Южно-Сахалинска Сергей Иванович знает все плюсы и возможности города и будет способствовать дальнейшему укреплению дружеских связей и развитию новых форм сотрудничества с городом-побратимом Хакодатэ.       

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?