Срок приёма заявок на участие в премии «Неравнодушный гражданин» в Сахалинской области продлён
Срок приёма заявок на конкурс «Неравнодушный гражданин» продлён до 10 мая.
Соответствующее решение принял организационный комитет премии. Изменению регламента конкурса поспособствовало недавнее решение президента России сделать нерабочими дни между майскими праздниками.
Напомним, что премия «Неравнодушный гражданин» выявляет, объединяет и популяризирует гражданские инициативы и является коммуникационной площадкой, где гражданские активисты презентуют социальные проекты, общаются с единомышленниками, получают признание и поддержку. Общий призовой фонд конкурса составляет 400 тысяч рублей.
Принять участие в конкурсе могут жители Сахалинской области от 14 лет и старше: все те, кто активно развивает социально значимые проекты, занимается волонтёрской и общественной деятельностью, вкладывает своё время, силы и энергию в работу, направленную на решение различных социальных проблем.
Отбор на конкурс "Неравнодушный гражданин" проводится по шести основным номинациям: "Семья и дети", "Мой город", "Просвещение", "Природа", "Культура", «Здоровый дух», а так же двум дополнительным: «Признание» и «Выбирает Сахалин». Подробнее о номинациях на официальном сайте: неравнодушныйгражданин.рф
Заявки участников будут рассмотрены экспертным жюри из представителей Правительства Сахалинской области, общественных и некоммерческих организаций, деятелей культуры, науки и социально ориентированного бизнеса.
Победители во всех номинациях определятся на итоговой церемонии награждения, которая пройдет 5 июня в Южно-Сахалинске.
Лауреаты получат денежное вознаграждение, диплом победителя, фирменные статуэтки «Неравнодушный гражданин», а также памятные подарки от партнёров.
Чтобы принять участие в премии необходимо зайти на сайт: неравнодушныйгражданин.рф в раздел Сахалинская область и заполнить электронную форму заявки до 10 мая 2021 года.
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