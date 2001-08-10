В сахалинском зоопарке полечили верблюда Чингисхана

С приходом весны в Сахалинском зооботаническом парке начались лечебно-профилактические мероприятия. В планах специалистов вакцинация животных от заразных заболеваний и усиление их пищевого рациона витаминами и минеральными веществами.

По словам ветеринарного врача зоопарка Маргариты Зайцевой, подобные мероприятия проводятся ежегодно, что способствует поддержанию здоровья животных и повышению устойчивости их иммунитета к различным заболеваниям.

Первым пациентом, получившим медицинскую помощь, стал двенадцатилетний житель парка – верблюд «Чингисхан». Ему сделали иньекцию с хондропротекторами от заболевания коленного сустава. Два раза в год «Чингисхан» получает необходимые противовоспалительные препараты, а также регулярные пищевые добавки с кальцием и витаминами. Верблюд спокойно перенес лечебную процедуру, у него улучшилась двигательная активность и настроение.