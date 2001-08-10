Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с главой Южно-Сахалинской и Курильской епархии Архиепископом Никанором
Мэр областной столицы провел встречу с управляющим Южно-Сахалинской и Курильской епархии Архиепископом Никанором. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества муниципалитета и православной церкви.
Глава города поздравил владыку Никанора с назначением на новую должность и пожелал ему успехов в служении, плодотворной работы на благо островного региона и его жителей, а также отметил, что администрация города готова оказать всестороннее содействие в деле духовно-нравственного, патриотического воспитания и других направлениях.
Архиепископ отметил, что очень рад вернуться в Сахалинскую область. В 1990-х годах владыка Никанор был настоятелем православных приходов в Синегорске и Южно-Сахалинске. После этого служил в Красноярской епархии, проходил обучение в Московской духовной семинарии, Киевской духовной академии, также был наместником Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Енисейска, настоятелем Успенского кафедрального собора. До назначения на Сахалин несколько лет был Правящим архиереем Минусинской епархии.
В беседе стороны обсудили ряд культурных мероприятий, которые проходят в областном центре. Так, 3 мая в Южно-Сахалинске состоятся «Пасхальные встречи» в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица», в котором примут участие ведущие коллективы города. Также ряд мероприятий запланирован в рамках Дня славянской письменности и культуры, который отмечается в России в конце мая.
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