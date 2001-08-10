В Южно-Сахалинске проверяют внешний вид торговых киосков
Администрация Южно-Сахалинска продолжает работу по выявлению нарушений требований к внешнему виду зданий и содержанию прилегающих к ним территорий, в том числе специалисты проверяют киоски, павильоны и другие нестационарные торговые объекты (НТО).
В ходе очередного рейда сотрудники департамента общественной безопасности и контроля зафиксировали ряд нарушений требований Правил благоустройства собственником НТО, расположенного по ул. Крюкова. В частности, владелец объекта не очистил от мусора территорию, прилегающую к павильону. На другом киоске по ул. Сахалинской имеются посторонние надписи, ржавчина, загрязнения и повреждения фасада. Не соответствует требованиям еще один объект по ул. Комсомольской: на его фасаде зафиксированы отшелушивание красочного слоя, посторонние надписи, пыль и ржавчина. Как подчеркивают сотрудники департамента, таких примеров по городу немало, что негативно сказывается на внешнем облике Южно-Сахалинска.
Собственникам НТО напоминают о необходимости своевременно принимать меры по приведению объектов и прилегающих к ним территорий в порядок в соответствии с требованиями Правил благоустройства и с условиями договоров аренды. Земельные участки должны быть очищены от грязи и мусора. Также необходимо установить урны для сбора мусора (не менее одной у каждого входа), предпринять другие меры по приведению объектов в надлежащий вид: отмыть от грязи и пыли, очистить от посторонних надписей и наклеек фасады зданий, входные группы и окна, при необходимости отремонтировать или заменить утраченные элементы, окрасить поверхности, обновить вывески.
В случае неисполнения требований собственникам грозит административное наказание, а в последующем - расторжение договора аренды в одностороннем порядке. Ответственность предусмотрена в виде штрафа на граждан от 1500 до 4000 рублей, на должностных лиц - от 30 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц - от 150 000 до 250 000 рублей. При повторном нарушении штрафы возрастают, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе городской даминистрации.
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