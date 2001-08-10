Сахалинцы, желающие получить выплату из маткапитала, должны написать заявление
С марта текущего года островным родителям для оформления ежемесячной выплаты из маткапитала необходимо вновь подавать заявление. Беззаявительный порядок назначения выплат на детей до трех лет семьям с низким доходом, который был введен из-за пандемии, прекратил свое действие.
С 2018 года одним из направлений использования средств федерального материнского (семейного) капитала является ежемесячная выплата. Ею могут воспользоваться семьи с низкими доходами, в которых родился или был усыновлен второй ребенок. В 2021 году размер ежемесячной выплаты составляет 17 тыс. 300 рублей.
По общему порядку заявление на выплату родители должны подавать ежегодно, но в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в период с апреля 2020 г. по февраль 2021 г. выплата продлевалась беззаявительно.
Теперь же временный порядок автоматического продления ежемесячной выплаты отменен, и родителям, как и ранее, для продления выплаты при истечении выплатного периода необходимо подать заявление и подтвердить доходы семьи. Заявление можно подать через личный кабинет на сайте ПФР и портале госуслуг, а также лично во всех клиентских службах Пенсионного фонда и офисах МФЦ.
Напомним, что подать заявление на выплату родители могут в любое время в течение трех лет. При обращении в первые шесть месяцев после рождения (усыновления) ребенка, выплата устанавливается с даты рождения (усыновления). В остальных случаях — с даты обращения за ее назначением. Выплата прекращается, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось три года. При необходимости выплату можно приостановить, подав соответствующее заявление, сообщили ТИА "Сотрова" в пресс-службе ОПФР по Сахалинской области.
Так как выплата предусмотрена для семей с невысоким доходом, то вместе с заявлением о назначении выплаты семья может предоставить сведения о доходах всех ее членов за 12 месяцев - отсчет указанного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления.
Например, если заявление на ежемесячную выплату семья планирует подать в мае 2021 года, то сведения о доходах семьи необходимо представить за период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года.
Для того, чтобы понять может ли семья претендовать на данную выплату, необходимо общую сумму доходов семьи разделить на 12 (месяцев) и еще раз разделить на количество членов семьи, включая рожденного ребенка. Если полученная сумма меньше или равна 2-кратной величине прожиточного минимума (33 тыс. 864 рубля), то семья имеет право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
Начиная с 2018 года ежемесячной выплатой из средств федерального материнского капитала воспользовались более 1,8 тыс. островных семей. Общая сумма выплаченных им средств составила около 220 млн. рублей.
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