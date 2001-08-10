Валерий Лимаренко потребовал в сжатые сроки навести порядок на туристических маршрутах Сахалина

Популярные места отдыха подготовят к летнему сезону в кратчайшие сроки. Такую задачу перед областным министерством туризма и главами районов губернатор поставил во время рабочего совещания. Ряд субботников уже состоялся на турмаршрутах в Корсаковском районе и на Весточке. Еще две уборки прошли в бухте Тихой и на пляже в Аниве. Подобные экологические акции запланированы и на этой неделе – 29 и 30 апреля.

– Работу на основных туристических маршрутах необходимо завершить за праздничные дни, к 15 мая, чтобы сахалинцы и гости региона могли как можно скорее отдыхать в чистоте и комфорте. Места турпоказа, где еще есть снег, можно привести в порядок до 1 июня, – сказал губернатор.

Параллельно сегодня ведется работа с муниципальными образованиями по дополнительному благоустройству приоритетных туристических направлений.

– По итогу объезда приоритетных туристических маршрутов мы формируем и направляем в муниципалитеты рекомендации – от установки дополнительных знаков навигации до ликвидации заброшенных строений. Кроме того, планируем расширять перечень приоритетных маршрутов, которых сейчас 14, и включить в него, в том числе, Южные Курилы, – рассказал министр туризма Сахалинской области Андрей Ромашевский.

Жителям островного региона предлагают активно включиться в работу по подготовке популярных мест отдыха к летнему сезону и до 1 мая направить свои предложения по обустройству туристических маршрутов через платформу «Сахалин. Онлайн». Поступившие пожелания сформируют и передадут в адрес муниципалитетов для дальнейшей работы.