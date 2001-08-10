Тихоокеанское
информационное агентство
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09:25, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам напоминают места продажи свежей рыбы

Южносахалинцам предлагают приобрести свежую треску и минтай по доступной цене.

28, 29 и 30 апреля ИП Зинаков О.В. будет реализовать населению минтай по 80 рублей за кг, треску по 90 рублей за кг по следующим адресам:

  • ул. Крайняя, 30 (магазин морепродуктов «ЗОВ»), с 10.00 до 20.00;
  • продуктовый рынок у ТЦ «Техник» (ул. Ленина, 252Б, торговое место № D-9), с 9.30 до 19.00;
  • ул. Емельянова, 36, ТЦ Рояль, цокольный этаж, с 10.00 до 20.00.

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