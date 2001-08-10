09:25, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Южносахалинцам напоминают места продажи свежей рыбы
Южносахалинцам предлагают приобрести свежую треску и минтай по доступной цене.
28, 29 и 30 апреля ИП Зинаков О.В. будет реализовать населению минтай по 80 рублей за кг, треску по 90 рублей за кг по следующим адресам:
- ул. Крайняя, 30 (магазин морепродуктов «ЗОВ»), с 10.00 до 20.00;
- продуктовый рынок у ТЦ «Техник» (ул. Ленина, 252Б, торговое место № D-9), с 9.30 до 19.00;
- ул. Емельянова, 36, ТЦ Рояль, цокольный этаж, с 10.00 до 20.00.
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