В сахалинской Аниве готовят к сдаче два многоквартирных дома

Новосёлами в новостройках станут переселенцы из сейсмонепригодного жилья. Всего 47 семей.

Сегодня на территории строительной площадки прошла предварительная приёмка жилья, в которой приняли участие будущие переселенцы, представители администрации и подрядной организации. Во время обхода квартир анивчане произвели осмотр помещений на предмет строительных недоделок. Все замечания и пожелания занесены в акт осмотра и переданы в подрядную организацию.

В течение нескольких недель строители устранят все недочеты и вновь предложат выйти на контрольную приёмку квартир.

- Слишком туго окно открывается, я попросила отрегулировать ручки. В целом квартира очень просторная и светлая. Лучше, чем наша старая в Черемушках, - рассказала одна из будущих жительниц нового дома на ул. Комсомольская.

Два трехэтажных двухподъездных дома построены на ул. Комсомольской в прошлом году. Сейчас завершены отделочные работы и, до конца мая планируется завершить благоустройство дворовой территории. Счастливыми обладателями новых квадратных метров станут люди, чьи дома признаны сейсмонепригодными в 2019 году. Ожидается, что новоселье они отметят до 1 июля текущего года.

Практика проведения совместной приемки домов и квартир взята на вооружение в Анивском районе по поручению губернатора Валерия Лимаренко и Министерства строительства Сахалинской области. Такой подход к работе позволил оперативно обсудить и принять к устранению те недостатки, которые выявлены в ходе осмотра, сообщили ТИА "Острова" в администрации Анивского городского округа.