Тихоокеанское
информационное агентство
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11:11, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На майские праздники Сахалинская областная библиотека будет открыта для читателей

На майские праздники Сахалинская областная библиотека будет открыта для читателей

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке рассказали о режиме работы в период майских каникул. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мая библиотека будет открыта с 10.00 до 18.00. Выходные дни – 1, 7, 9 мая, сообщили ТИА "Острова" в пресс-служба СахОУНБ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении праздников в мае, согласно которому дни с 1 по 10 мая включительно объявлены нерабочими.

 

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