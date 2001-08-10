На майские праздники Сахалинская областная библиотека будет открыта для читателей

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке рассказали о режиме работы в период майских каникул. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мая библиотека будет открыта с 10.00 до 18.00. Выходные дни – 1, 7, 9 мая, сообщили ТИА "Острова" в пресс-служба СахОУНБ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении праздников в мае, согласно которому дни с 1 по 10 мая включительно объявлены нерабочими.