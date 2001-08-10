Авиакомпания «Аврора» возобновила рейсы Владивосток - Сеул - Владивосток

Авиакомпания «Аврора» с 21 апреля 2021 года возобновила выполнение полетов по маршруту Владивосток – Сеул – Владивосток. Рейс выполняется один раз в неделю – по средам. При этом на рейсы в Сеул 12 и 26 мая будут приниматься пассажиры со всеми видами виз в Корею.

На рейсы 5 и 19 мая на рейсы из Владивостока в Сеул будут приниматься к перевозке только следующие категории граждан:

- граждане Республики Корея;

- пассажиры с визами F-6 и их несовершеннолетние дети;

- пассажиры с визами F-5;

- сотрудники дипломатических, социальных миссий и члены их семей при наличии виз А-1 и А-2.

Обслуживают направление воздушные суда Airbus 319.

Приобрести авиабилеты можно на сайте «Аэрофлота» www.aeroflot.ru, а также в агентствах. Справки можно получить в контакт-центре авиакомпании «Аврора» по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные, сообщили ТИА "Острова" в авиакомпании "Аврора".