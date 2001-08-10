В Южно-Сахалинске 28 апреля на время репетиции парада временно ограничат движение

Сегодня, 28 апреля, в связи с проведением второй репетиции парада, посвященного 9 Мая, будут введены временные ограничения для остановки и движения транспортных средств.

С 08.00 до 22.30 будет ограничена парковка на пл. Победы (со всех сторон), а с 19.00 до 22.30 - движение транспорта на ул. Горького от автодороги к нижней станции СТК «Горный воздух» до ул. Священномученика Илариона Троицкого, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе городской администрации.

Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты в указанные даты.