Тихоокеанское
информационное агентство
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В Южно-Сахалинске 28 апреля на время репетиции парада временно ограничат движение
11:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 28 апреля на время репетиции парада временно ограничат движение

Сегодня, 28 апреля, в связи с проведением второй репетиции парада, посвященного 9 Мая, будут введены временные ограничения для остановки и движения транспортных средств.

С 08.00 до 22.30 будет ограничена парковка на пл. Победы (со всех сторон), а с 19.00 до 22.30 - движение транспорта на ул. Горького от автодороги к нижней станции СТК «Горный воздух» до ул. Священномученика Илариона Троицкого, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе городской администрации.

Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты в указанные даты.

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