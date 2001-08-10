Сахалинский ОНФ обратил внимание властей на ненадлежащее состояние детских площадок
В рамках общероссийской акции ОНФ «Безопасный двор» общественники провели мониторинг состояния детских игровых площадок в Сахалинской области.
По результатам проверки выявлены нарушения, которые могут привести к травматизму детей и подростков. Это ненадежно закрепленные конструкции турников и качелей, разошедшиеся сварные швы, забетонированное место для приземления, рассыпающееся резиновое ударопоглощающее покрытие и другое, сообщили ТИА "Острова" в региональном ОНФ.
Кроме того отсутствуют паспорта многих объектов, зачастую нет ответственных специалистов за эти площадки, поэтому никто их не обслуживает. Информацию об этих и других нарушениях эксперты ОНФ озвучили на заседании рабочей группы с участием общественников, депутатов областной думы, министра ЖКХ.
- Для нас самое главное – это безопасность детей. Пока же случаи травматизма детей на спортивных площадках в нашем регионе к сожалению происходят, - сказала эксперт ОНФ Елена Зайцева. - Например, совсем недавно девочка каталась на качелях во дворе дома в городе Аниве, конструкция не была как следует закреплена, в результате ребенок упал, повредив тазобедренный сустав. Чтобы избежать несчастного случая, необходимо демонтировать неисправное оборудование и отремонтировать те конструкции, которые можно восстановить.
Региональный ОНФ направил обращение зампреду Правительства Сахалинской области с просьбой провести проверку по фактам нарушений содержания ответственными учреждениями детских площадок в муниципальных образованиях области и принять меры реагирования по устранению выявленных недостатков. Региональный ОНФ будет держать ситуацию на контроле.
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