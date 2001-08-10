В Долинке пройдет ежегодная муниципальная акция «Чистый берег»

Добровольцы уберут мусор с берегов городских рек Эверон и Излучная. Костяк экологических бригад составляют долинские школьники, студенты техникума, ребята и коллектив Долинского дома детского творчества и «серебряные волонтёры». Обычно активисты убирают город. Но в этом году неравнодушные горожане выйдут на берега рек. Организатор акции — руководитель станции юных натуралистов Марина Газизуллина — объяснила:

- На ежегодных акциях «Чистый берег» мы убираем побережье моря у Стародубского. Но и за речками следим каждый год — проверяем берег и берём пробы воды. В этом году решили чистить берега. Планировали провести до 30 апреля. Погода немного испортилось и акцию пришлось перенести. Но до 16 мая точно всё уберём.

Мешками и перчатками долинских добровольцев обеспечивает Управление городским хозяйством, собщили ТИА "Острова" в пресс-службе администрации МО ГО «Долинский».

- За состоянием берегов речек нужно следить. Несознательные сахалинцы часто моют в речках машины и не убирают собственный мусор, остающийся после пикников. Все это не просто портит внешний вид городских окрестностей, но и загрязняет воду, — отметали Марина Газизуллина.

Эверон протекает в северной части Долинска и некоторое время определяла северную границу города. Рядом с рекой находится промзона бывшего Долинского ЦБЗ. В долине Эверона располагался пионерский лагерь «Зорька». Река Излучная пересекает улицу Хабаровскую у границы бывшего танкоремонтного завода. Военное предприятие давно закрыто, территория завода будет использована для строительства нового жилого квартала площадью 15 га. В квартале разместится новый детский сад, а весь город получит современную рекреационную площадь и благоустроенную набережную Излучиной.