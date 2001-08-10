На Сахалине продолжается раздача георгиевских лент

27 апреля по всей стране стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Миллионы людей добровольно прикрепляют к одежде георгиевскую ленточку – символ военной славы нашего народа, демонстрируя тем самым уважение к воинам, сражавшимся за Родину и Великую Победу.

Сегодня к акции присоединилось агентство по делам молодежи Сахалинской области совместно с 68-ым армейским корпусом и региональным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Военнослужащие и юнармейцы раздали более двух тысяч георгиевских лент на площадях перед Чехов-центром и областной научной библиотекой.

Раздача ленточек будет проводиться вплоть до 9 мая по всем районам Сахалинской области. Всего в период проведения акции будет распространено более 50 тысяч ленточек.

Напоминаем, что георгиевская ленточка – это символ Дня Победы, который всегда распространяется бесплатно. Не допускается выдача ленточки посетителю торгового учреждения в обмен на покупку или использование ленточки в качестве сопутствующего товара, сообщили ТИА "Острова" в агентстве по делам молодежи Сахалинской области.