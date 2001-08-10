Почта России в Сахалинской области изменит режим работы в майские праздники

Почта России в Сахалинской области изменит режим работы отделений в майские праздники

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Дальнего Востока.

30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше.

2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику.

3 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая – по режиму работы воскресенья.

C 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства: https://pochta.onelink.me/YTri/2ff3e10