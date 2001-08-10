Тихоокеанское
информационное агентство
28 Апреля 2021
Сегодня 16:14
74,96|90,47|66,91
В Южно-Сахалинске 28 апреля на время репетиции парада временно ограничат движение
14:03, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Почта России в Сахалинской области изменит режим работы в майские праздники

Почта России в Сахалинской области изменит режим работы в майские праздники

Почта России в Сахалинской области изменит режим работы отделений в майские праздники
1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Дальнего Востока.

 30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше.

 2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику.

 3 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая – по режиму работы воскресенья.

 C 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.

 Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства: https://pochta.onelink.me/YTri/2ff3e10

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?