Сахалинцам напоминают, что за задержку оплаты взносов за капремонт начисляется пеня

Фонд капремонта просит сахалинцев вовремя оплачивать взносы, чтобы избежать начисления пени. Собственникам жилых помещений в Сахалинской области напомнили о важности своевременной платы взносов за капитальный ремонт домов. Игнорирование сроков приведет к начислению пени – чем дольше островитяне не будут оплачивать квитанции, тем больше будут «штрафные» суммы.

Взносы осуществляются на основании платежных документов, которые предоставляются в адреса собственникам квартир месяц в месяц, а именно не позднее 1 числа, следующего за истекшим месяцем.

Квитанции доступны как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Для получения квитанция по электронной почте необходимо заполнить заявление на сайте Фонда капитального ремонта или в Личном кабинете.

- Оплачивать взносы на капитальный ремонт необходимо ежемесячно до 10 числа, следующего за истекшим месяцем. В случае, если взносы не были внесены вовремя, то начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России, действующей на день фактической оплаты. Пени начисляются за каждый день просрочки, начиная с 31 дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты (10 число следующего месяца) по день фактической оплаты, - объяснила начальник абонентского отдела Оксана Кобзева.

Собственникам рекомендуют ответственно подходить к исполнению своих обязательств, чтобы избежать нежелательных дополнительных платежей.