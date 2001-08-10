Сахалинцам напоминают, что за задержку оплаты взносов за капремонт начисляется пеня
Фонд капремонта просит сахалинцев вовремя оплачивать взносы, чтобы избежать начисления пени. Собственникам жилых помещений в Сахалинской области напомнили о важности своевременной платы взносов за капитальный ремонт домов. Игнорирование сроков приведет к начислению пени – чем дольше островитяне не будут оплачивать квитанции, тем больше будут «штрафные» суммы.
Взносы осуществляются на основании платежных документов, которые предоставляются в адреса собственникам квартир месяц в месяц, а именно не позднее 1 числа, следующего за истекшим месяцем.
Квитанции доступны как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Для получения квитанция по электронной почте необходимо заполнить заявление на сайте Фонда капитального ремонта или в Личном кабинете.
- Оплачивать взносы на капитальный ремонт необходимо ежемесячно до 10 числа, следующего за истекшим месяцем. В случае, если взносы не были внесены вовремя, то начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России, действующей на день фактической оплаты. Пени начисляются за каждый день просрочки, начиная с 31 дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты (10 число следующего месяца) по день фактической оплаты, - объяснила начальник абонентского отдела Оксана Кобзева.
Собственникам рекомендуют ответственно подходить к исполнению своих обязательств, чтобы избежать нежелательных дополнительных платежей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:33 Сегодня Сахалинцы, желающие получить выплату из маткапитала, должны написать заявление
09:13 Сегодня Сахалинские тяжелоатлеты завоевали семь медалей на чемпионате ДФО
09:22 Сегодня Валерий Лимаренко потребовал в сжатые сроки навести порядок на туристических маршрутах Сахалина
- 09:25 Сегодня Южносахалинцам напоминают места продажи свежей рыбы
20:19 21 Апреля Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в Тымовском
14:08 22 Апреля Активные работы на ул. Комсомольской в Южно-Сахалинске начнутся в мае
13:05 22 Апреля Девятиклассница из Корсакова стала призером всероссийской олимпиады по литературе
20:05 21 Апреля Сахалинцы начали смотреть обращение Владимира Путина к Федеральному Собранию
09:34 30 Марта Часть Южно-Сахалинска и Христофоровки останется без электричества сегодня
09:34 31 Марта Часть Южно-Сахалинска сегодня останется без холодной воды
16:12 2 Апреля Холодно и дождливо будет на Сахалине в выходные дни
11:04 1 Апреля Сахалинцев приглашают присоединиться к Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни»
Выбор редакции
- 17:20 Сегодня В Южно-Сахалинске выбирают лучшее малое предприятие
- 13:47 Сегодня В Долинске пройдет ежегодная муниципальная акция «Чистый берег»
- 11:51 Сегодня В Южно-Сахалинске у двух водителей обнаружены поддельные документы
- 17:00 Вчера Срок приёма заявок на участие в премии «Неравнодушный гражданин» в Сахалинской области продлён
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?