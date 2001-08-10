Тихоокеанское
информационное агентство
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17:22, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам напоминают, что за задержку оплаты взносов за капремонт начисляется пеня

Сахалинцам напоминают, что за задержку оплаты взносов за капремонт начисляется пеня

Фонд капремонта просит сахалинцев вовремя оплачивать взносы, чтобы избежать начисления пени. Собственникам жилых помещений в Сахалинской области напомнили о важности своевременной платы взносов за капитальный ремонт домов. Игнорирование сроков приведет к начислению пени – чем дольше островитяне не будут оплачивать квитанции, тем больше будут «штрафные» суммы.

Взносы осуществляются на основании платежных документов, которые предоставляются в адреса собственникам квартир месяц в месяц, а именно не позднее 1 числа, следующего за истекшим месяцем.

Квитанции доступны как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Для получения квитанция по электронной почте необходимо заполнить заявление на сайте Фонда капитального ремонта или в Личном кабинете.

- Оплачивать взносы на капитальный ремонт необходимо ежемесячно до 10 числа, следующего за истекшим месяцем. В случае, если взносы не были внесены вовремя, то начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России, действующей на день фактической оплаты. Пени начисляются за каждый день просрочки, начиная с 31 дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты (10 число следующего месяца) по день фактической оплаты, - объяснила начальник абонентского отдела Оксана Кобзева.

Собственникам рекомендуют ответственно подходить к исполнению своих обязательств, чтобы избежать нежелательных дополнительных платежей.

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