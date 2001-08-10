На Сахалине открыли

АО «Пассажирская компания «Сахалин» сообщает о традиционном открытии «дачных» маршрутов на направлениях Поронайск – Победино и Холмск – Николайчук. Пригородные поезда на них начнут курсировать согласно расписанию с 1 мая. Ознакомиться с подробным расписанием можно на официальном сайте компании http://pk-sakhalin.ru/.Телефон справочно-информационного центра - 8 (4242) 71-29-94.

Стоимость билетов на пригородные поезда не изменилась и осталась такой же социально ориентированной и доступной всем слоям населения, сообщили ТИА "Острова" в «Пассажирская компания «Сахалин».