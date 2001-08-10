Сахалинку наградят японским орденом

29 апреля правительство Японии опубликовало список лиц, которые будут награждены Орденами Японии весной 2021 года.

В г. Южно-Сахалинске орденом будет награждена Шарухина Лидия Михайловна, председатель сахалинской региональной общественной организации «Сахалин – Япония». Название Ордена: Орден восходящего солнца, Золотые лучи розеткой. Заслуги: За вклад в «развитие региональных обменов и взаимопонимания между Японией и Россией».

Шарухина более 20 лет была членом сахалинской региональной общественной организации «Сахалин-Япония», направленной на дружбу Сахалинской области и Японии, а с 2016 года стала ее председателем, таким образом внеся вклад в расширение молодежных обменов, включая развитие хоккайдо-сахалинских межрегиональных обменов.

«Сахалин-Япония» совместно с хоккайдовским обществом «Япония-Россия» проводили программы взаимных визитов между жителями Хоккайдо и Сахалинской области, начиная с «Молодежных обменов Сахалин-Хоккайдо «Крылья дружбы». Кроме того, Шарухина Л.М. вносит свой вклад в продвижение взаимопонимания между Японией и Россией в качестве представителя сахалинской стороны на ежегодной конференции по обмену гражданами между Хоккайдо и Сахалином.

2020-2021 годы – это годы японо-российских межрегиональных и побратимских обменов. Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске надеется, что получение внесшей вклад в развитие хоккайдо-сахалинских межрегиональных обменов Шарухиной Л.М. Ордена Японии поспособствует дальнейшему развитию отношений Японии и России в Год японо-российских межрегиональных и побратимских обменов.

Орденами от имени Императора Японии награждаются иностранные граждане за выдающиеся заслуги в сфере развития дружбы с Японией и в других областях. Шарухина Л.М. станет восьмым получателем Ордена Японии на Сахалине, сообщили ТИА "Острова" в Генконсультсве Японии в Южно-Сахалинске.