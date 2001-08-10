Тихоокеанское
информационное агентство
29 Апреля 2021
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09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Опубликован график работы сахалинской автоинспекции на майские праздники

Опубликован график работы сахалинской автоинспекции на майские праздники

В период майских праздников оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств, а также по выдаче и обмену водительских удостоверений в МРЭО ГИБДД УМВД России по Сахалинской области (г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д.117) будет осуществляться в следующие дни:

4, 5, 7 мая 2021 года – с 09.00 до 17.00 часов,

6 мая 2021 года – с 09.00 до 13.00 часов,

8 мая 2021 года – с 08.00 до 16.00 часов,

перерыв – с 13.00 до 14.00 часов.

Выходные дни: 1, 2, 3, 9, 10 мая 2021 года, сообщили ТИА "Острова" в областной госавтоинспекции.

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