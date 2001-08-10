Энергетики пригласили школьников на Сахалинскую ГРЭС-2

Энергетики ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) провели для школьников г. Томари экскурсию на Сахалинскую ГРЭС-2.

Сахалинская ГРЭС-2 была запущенная в эксплуатацию в ноябре 2019 года, она заменила изношенную Сахалинской ГРЭС и имеет важное значение для надежного электроснабжения острова. Современный энергообъект создал резерв мощности в островной энергосистеме и условия для развития новых промышленных проектов и социальной сферы острова.

Перед началом экскурсии школьники и педагоги прошли обязательный инструктаж по технике безопасности. Знакомство с электростанцией началось с наблюдения за работой вагоноопрокидывателя, который с легкостью переворачивает многотонные вагоны с углем. Потом участникам экскурсии показали работу котлотурбинного и химического цехов, щиты управления. Школьники узнали, что на Сахалинской ГРЭС-2 используется оборотная система водоснабжения, что позволяет исключить сбросы сточных вод в водные объекты, предотвращая их загрязнение. Юные гости активно задавали вопросы, интересуясь учебными заведениями, где обучают профессии энергетика.

Во время экскурсии школьникам также напомнили основные правила безопасности вблизи энергообъектов и при обращении с электроприборами дома. Кроме того, детям показали, что необходимо делать, случайно оказавшись в зоне «шагового напряжения», и какие меры безопасности в работе предпринимают профессиональные энергетики во избежание поражения электрическим током.

Сахалинская ГРЭС-2 стала первым экскурсионным энергообъектом Сахалинэнерго после начала пандемии коронавирусной инфекции. Улучшение эпидемиологической обстановки в Сахалинской области позволило возобновить экскурсии для школьников с соблюдением всех мер защиты от COVID-19, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ПАО «Сахалинэнерго».