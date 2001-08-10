Южно-Сахалинск защищают от клещей

Зеленые территории областного центра обработают против клещей. Акарицидная обработка в городе осуществляется ежегодно.

Стартуют работы, как правило, в конце апреля-начале мая - перед началом активности клещей. Проводить обработку необходимо после того, как пройдет не менее 5 дней без осадков.

Акарициодной обработке подвергнутся зеленые территории городского парка культуры и отдыха им. Гагарина, площади и скверы, кладбищенские комплексы, а также площадки школ и детских садов.

На территории Сахалинской области наибольшую опасность представляет таежный клещ, укус которого вызывает клещевой боррелиоз.

С информацией об опасности укуса клеща, а также о мерах профилактики клещевых инфекций можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Чтобы предотвратить наступления болезни, в медицинских учреждениях городского округа организована иммунизация населения против клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Подробную информацию о проведении вакцинации необходимо узнавать в медицинских учреждениях по месту жительства, сообщили ТИА "Острова" в мэрии областного центра.