Южно-Сахалинск отказывается от тротуарной плитки

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заявил, что город отказывается от необоснованного использования тротуарной плитки. Об этом решении мэр объявил руководящему составу администрации города в ходе еженедельного аппаратного совещания. Отныне при заключении новых контрактов на капитальный ремонт улиц и тротуаров предпочтение будет отдаваться асфальту.

Контролировать исполнение данного решения будет департамент архитектуры и градостроительства, как структурное подразделение муниципалитета, отвечающее за облик островной столицы.

- Регулярно от жителей поступает большое количество жалоб на состояние тротуарной плитки, которую в последние годы используют практически при каждом капитальном ремонте улиц города. Я принял решение, что надо менять подход к этой работе, - говорит Сергей Надсадин. - Да, плитка красиво выглядит, но она уместна исключительно на территориях с небольшим пешеходным трафиком, на площадях или в скверах. На тротуарах центральных улиц она причиняет людям больше неудобств, чем радует своей эстетикой.

Объективно, спустя даже короткое время после ремонта на многих улицах тротуарная плитка на пешеходных зонах уже участками находится в неудовлетворительном состоянии. Подрядчики в рамках гарантийных обязательств устраняют дефекты, но как показывает практика использования плитки, эти проблемы будут возникать повторно.

Вместе с тем, особо подчеркнем, что о тотальном запрете на использование плитки речи не идет. Там, где муниципальные заказчики посчитают уместным ее применение, они будут обязаны максимально обосновать свое решение, сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.