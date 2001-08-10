В Южно-Сахалинске в ряде домов планово отключают свет и холодную воду

На время проведения ремонтных работ на сетях 29 апреля с 14.00 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах: ул.Комсомольская,276Б, 276в, пр.Мира,239, 245, 251. Телефон диспетчерской: 72-32-40, сообщили ТИА "Сотрова" в МКП «Городской водоканал».

ПАО «Сахалинэнерго» проводит плановые работы на сетях. Как сообщается на сайте компании, электричество до 19.00 отключено по следующим адресам: ул. Бумажная, 37, 45, ул. Милицейская, 8, ул. Сахалинская, 28.

До 17:00 продолжатся работы в Дальнем. Электричество отключено в домах по ул. Московская, ул. Парниковая, Речная, ул. Советская, ул. Солнечная, пер. Солнечный, ул. Октябрьская, ул. Рассветная, ул. Энтузиастов. Телефон диспетчерской «Сахалинэнерго»: 782-782, информация об отключениях на 29 апреля размещена на сайте компании: https://sakh-frs.ru/?search=29.04.2021.

Диспетчерская служба департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска: 300-475.