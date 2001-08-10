В Южно-Сахалинске на время репетиций Парада Победы будут перекрыты улицы

30 апреля, а также 4 и 7 мая в связи с проведением репетиций парада, посвященного 9 Мая, с прохождением военной техники будут вводиться временные ограничения для остановки и движения транспортных средств в Южно-Сахалинске.

Так, 30 апреля и 4 мая с 19.00 до 22.30 будет ограничено движение на участке ул. Горького от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова. А с 08.00 до 22.30 - запрещена остановка и парковка транспорта на ул. Горького от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова, включая пл. Победы со всех сторон.

7 мая состоится генеральная репетиция парада. В связи с чем с 18.00 6 мая до 14.00 7 мая будет ограничена остановка и парковка транспортных средств на Коммунистическом проспекте от ул. Горького до ул. Комсомольской и на ул. Горького от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова, а движение для транспорта будет запрещено с 08.00 до 13.30 на ул. Горького от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова, включая пл. Победы со всех сторон, сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты в указанные даты.