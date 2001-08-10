Сахалинцев приглашают поучаствовать в конкурсе рекламы против коррупции

Южносахалинцев приглашают принять участие в международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», организованном Генеральной прокуратурой РФ.

Участниками конкурса могут быть граждане (авторы-физические лица или творческие коллективы) в возрасте от 14 до 35 лет.

Конкурс проводится по номинациям: «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». Работы принимаются с 1 мая по 1 октября 2021 года на сайте конкурса www.anticorruption.life на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках.

Цели конкурса – привлечение молодежи к участию в профилактике коррупции, к разработке и использованию социальной антикоррупционной рекламы для предотвращения коррупционных проявлений; формирование практики взаимодействия общества с органами, осуществляющими деятельность в сфере борьбы с коррупцией, в антикоррупционном просвещении населения, сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конкурса, заполнив регистрационную форму и подтвердить свое согласие с правилами конкурса, а также согласие на обработку персональных данных. Конкурсные работы в электронном виде загружаются через личный кабинет на Победители будут выбраны с помощью онлайн-голосования. Подробная информация о конкурсе, в том числе анонсирующие материалы и правила, размещена на сайте www.anticorruption.life.