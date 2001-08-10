В Сахалинской областной библиотеке открылась выставка

Книжная выставка «Книга как искусство», посвященная Дню российской полиграфии, начала свою работу в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 27 апреля.

Экспозиция представляет книги, как отдельный вид искусства. Благодаря фонду особо ценных и редких документов областной библиотеки посетители могут увидеть разнообразные обрезы: золотые, крапчатые, мраморные, узорчатые. Также на выставке представлены книжные переплеты, выполненные в дореволюционный, советский и современный периоды, тематические и декоративно-орнаментальные красочные форзацы.

– Обычный читатель, посетитель библиотеки, ценит книгу прежде всего за её содержание. Позиция книговеда другая: книга рассматривается как цельный объект, как предмет искусства. Трудность демонстрации книги в том, что она предмет трёхмерный. И невозможно показать сразу все элементы одного издания – титульный лист, переплёт, обрез, форзац и иллюстрации. Приходится выбирать для одной книги что-то одно, – рассказала специалист СахОУНБ Наталья Муратова.

На выставке экспонируются как уникальные издания, так «Апостол», переизданное по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, «Житие святителя и чудотворца Николая архиепископа Мирликийского» 1906 года, «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева – факсимильное воспроизведение издания 1790 г. и другие, сообщили ТИА "Острова" в Сахалинской областной библиотеке.

Выставка будет экспонироваться до 12 мая 2021 г. в фойе библиотеки. Справки по телефону +7 (4242) 45-25-53.