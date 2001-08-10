В Южно-Сахалинске опубликовали список тех, кому дадут место в детском саду

Департамент образования Южно-Сахалинска опубликовал списки детей, поступающих в дошкольные учреждения в новом учебном году. Выдача направлений начнется с 17 мая.

Списки размещены на сайте htt://obrazovanie.yuzno-sakh.ru и на информационном стенде в здании департамента.

Начиная с 17 мая направления можно получить в департаменте образования города Южно-Сахалинска по адресу: ул. Ленина, 172, каб. №16. Дата и время, в которое родители должны прийти за путевкой, указаны в списках напротив индивидуального номера.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 31-26-88 ( доб 5), 31-26-87 (доб 4, 9). Приём по личным вопросам с 17 мая открыт в понедельник, четверг в кабинете № 10 с 14.00 до 17.00, тел. 31-26-87 (доб. 9).

Напоминаем последовательность подачи заявлений о зачислении в детский сад (муниципальная услуга). Подать заявление можно лично в МФЦ, а также заочно через Портал образовательных услуг: http://detsad.admsakhаlin.ru или Портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области http://uslugi.admsakhalin.ru/.

При выборе заочной формы предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в департамент образования документы в течение 30 дней со дня регистрации на Портале: по почте или с помощью курьера (документы заверенные нотариусом); в электронном виде (документы заверенные электронной цифровой подписью).

В случае отсутствия возможности предоставить документы вышеуказанными способами заявитель предоставляет документы лично в департамент образования, сообщили ТИА "Острова" в городской администрации.