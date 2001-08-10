В Южно-Сахалинске высаживают первые цветы

По неизменной традиции первые цветы в Южно-Сахалинске высаживают к майскийм праздникам. 21 тысяча цветов виолы украсила клумбы на площадях Победы и Славы. Также любимые всеми яркие «анютины глазки» появились в вазонах по Коммунистическому проспекту.

- Зимой наши специалисты прорабатывают эскизы и концепцию оформления клумб, и мы заказываем рассаду в нужном объеме и оттенках, чтобы создать цветочный узор, - рассказал директор МБУ «Зеленый город»Сергей Троян. - Специально для нас «Тепличный» готовит саженцы с высокой адаптационной устойчивостью, специалисты совхоза проделывают большую работу, чтобы цветочный наряд города радовал южносахалинцев.

Виола выбрана не случайно - это морозостойкий сорт, который спокойно переживает заморозки до - 8, поэтому первые цветы должны перенести снег, прогнозируемый синоптиками в ближайшие дни. В качестве декоративного элемента и для создания рисунка на клумбе используется также морозостойкая цинерария,, сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Администрация областного центра просит горожан внимательно относиться к цветочным украшениям города и не рвать цветы с клумб.