Тихоокеанское
информационное агентство
29 Апреля 2021
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13:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске принимают заявки на выездную вакцинацию

В Южно-Сахалинске принимают заявки на выездную вакцинацию

В областном центре продолжается прививочная кампания против коронавируса. Получить прививку можно в поликлинике по месту жительства, мобильных медицинских комплексах. Также для удобства трудовые коллективы могут вакцинироваться организованно.

Напомним, индивидуально записаться на прививку от коронавирусной инфекции все желающие могут несколькими способами— через портал госуслуг, обратившись непосредственно в регистратуру поликлиники или позвонив на горячую линию 1-300 (доб. 10). Предприятия города, независимо от форм собственности и численности, могут подать заявку на вакцинацию своих сотрудников. Помощь коллективам в решении организационных вопросов оказывает департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска. Для каждого подбирается удобный день и время прививки в медицинском учреждении. В ряде случаев возможна организация выезда медиков непосредственно на место работы. Подать заявку на вакцинацию можно в рабочее время по телефону 31-27-10, сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Также южно-сахалинским предприятиям напоминают о возможности организации диспансеризации коллективов. Такая форма медицинского обследования очень удобна для сотрудников, так как позволяет сэкономить время. Регулярная диспансеризация позволяет выявить факторы риска ряда серьезных  заболеваний, а также выявить их на ранней стадии, в значит минимизировать риски развития осложнений.

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