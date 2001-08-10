Тихоокеанское
информационное агентство
29 Апреля 2021
Сегодня 19:05
74,94|90,43|66,91
Сахалинцев приглашают присоединиться к уборке анивского побережья
13:45, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Тымовском краеведческом музее проводится выставка работ сахалинского пожарного

В Тымовском краеведческом музее проводится выставка работ сахалинского пожарного

В Тымовском краеведческом музее проводится первая персональная выставка работ Репникова Вячеслава Владимировича – огнеборца из Тымовского пожарного отряда. На выставке представлены его работы в таксидермии, живописи и малой скульптуре из камня.

Вячеслав Владимирович считается одним из талантливейших выпускников Тымовской художественной школы. Он практически владеет любым художественным жанром. Его таксидермическим работам присуща не только аккуратность и грамотность исполнения, но и художественный вкус. Каждая работа представляет собой живую картинку природы, сообщили ТИА "острова" в пресс-службе ОКУ «Управление ППС».

Что касается живописных работ, то в них видна рука опытного мастера. Картины живые, наполненные элегическим настроением, свойственным сахалинской природе.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?