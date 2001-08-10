В Тымовском краеведческом музее проводится выставка работ сахалинского пожарного

В Тымовском краеведческом музее проводится первая персональная выставка работ Репникова Вячеслава Владимировича – огнеборца из Тымовского пожарного отряда. На выставке представлены его работы в таксидермии, живописи и малой скульптуре из камня.

Вячеслав Владимирович считается одним из талантливейших выпускников Тымовской художественной школы. Он практически владеет любым художественным жанром. Его таксидермическим работам присуща не только аккуратность и грамотность исполнения, но и художественный вкус. Каждая работа представляет собой живую картинку природы, сообщили ТИА "острова" в пресс-службе ОКУ «Управление ППС».

Что касается живописных работ, то в них видна рука опытного мастера. Картины живые, наполненные элегическим настроением, свойственным сахалинской природе.