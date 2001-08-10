Сахалинские школьники посетили сивучей и узнали, как их спасти
Как помочь сивучам, запутанным в смертоносных ошейниках? Этот вопрос задали участники детских групп, посетившие лодочную экскурсию к невельскому брекватеру.
Несколько десятков школьников увидели не только жизнь удивительных животных, занесенных в Красную книгу России и Сахалинской области, но и медленную смерть от пластикового мусора в ближайшей перспективе, рассказали ТИА "Острова" в группа помощи морским животным "Друзья океана".
Ежегодно тысячи туристов посещают Невельск, чтобы увидеть сивучей. Каждый год люди встречают животных, попавших в беду по вине человека. Рыболовные сети, веревки, упаковочные кольца и просто бытовой мусор становится причиной долгой и мучительной смерти морских животных, находящихся под угрозой исчезновения!
Количество пластикового мусора в море увеличивается с каждым годом, тем самым повышая риск запутывания тюленей, китов и дельфинов. По данным Международной китобойной комиссии за 2006 год более 300 тысяч китов и дельфинов ежегодно погибают, запутавшись в сетях и пластиковом мусоре.
Сахалинская область - не исключение. Все представленные в посте фотографии сделаны весной 2021 года на Невельском брекватере. Сейчас на невельском брекватере около 20 запутанных сивучей. Дети увидели не просто 20 страдающих животных — это 20 требований об оказании помощи, это 20 вопросов Росприроднадзору и Правительству Сахалинской области. Когда будет решен вопрос оказания помощи сивучам?
После поездки в Невельск группа школьников из средней школы № 32 Южно-Сахалинска при поддержке группы «Друзья Океана» записала видеоролик «У меня на Сахалине есть друг». Дети поднимают важный для них вопрос и требуют оказать помощь умирающим краснокнижным животным. Посмотреть ролик можно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=3cwsA7A48lI
Авторы ролика надеются быть услышанными - океан должен быть без мусора, а запутанные сивучи должны быть освобождены!
Видеоролик «У меня на Сахалине есть друг» – это призыв к сахалинцам и гостям острова фиксировать встречи с травмированными сивучами и обращаться в Росприроднадзор и Правительство Сахалинской области с требованием освободить от смертельных ошейников краснокнижных животных.
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