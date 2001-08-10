Валерий Лимаренко призвал жителей южных районов Сахалина помочь в борьбе с ямами на дорогах

По поручению главы региона к проекту по оцифровке дорожных дефектов присоединяются еще пять муниципальных образований. Наносить на интерактивную карту точки, где есть ямы и выбоины, будут в Холмском, Невельском, Долинском, Анивском и Корсаковском районах.

- Всего за три недели использования этого сервиса в Южно-Сахалинске волонтеры и жители прислали около пятисот сообщений о ямах. Половина этих дефектов уже устранена. Технология работает достаточно эффективно, поэтому надо тиражировать её в остальных районах. Начнем с южных муниципалитетов. Здесь дороги должны быть приведены в порядок до 1 июня, - отметил Валерий Лимаренко.

По словам глав муниципалитетов, в районах приступили к ямочному ремонту еще в начале апреля. Сейчас намерены увеличить темпы работ.

- Мы взяли на вооружение рекомендации министерства по эффективному управлению регионом, провели инструктаж волонтеров. Активно отслеживаем поступающую на сервис Сахалин.онлайн информацию и стараемся в кратчайшие сроки устранять дефекты на дорогах, – рассказала ТИА "Острова" первый вице-мэр Корсаковского городского округа Яна Кирьянова.

Отметим, на дорогах в Южно-Сахалинске, который первым начал наносить дефекты на карту, уже выявлено более 2500 ям общей площадью более 22 тысяч квадратных метров. 2 тысячи выбоин уже устранены.

Сообщения и фотографии о ямах и выбоинах можно оставлять на электронном ресурсе «Сахалин. Онлайн» в категории «Ненадлежащее содержание автомобильных дорог»: https://сахалин.онлайн/. А по ссылке: https://map.сахалин.онлайн/ доступна интерактивная карта.