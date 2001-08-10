Проект «Беби-Абилимпикс» завершился в Южно-Сахалинске

Мастер-класс в рамках проекта «Беби-Абилимпикс» состоялся сегодня в Южно-Сахалинске. Его участниками стали дети с ограниченными возможностями здоровья дошкольного и младшего школьного возраста.

Проект ранней профориентации запустили впервые в прошлом году. Его участники – дети от 5 до 8 лет. На протяжении года они знакомились с разными профессиями, востребованными на региональном рынке труда, и проходили мастер-классы по различным компетенциям. Участники прошли такие направления, как «Маляр», «Повар, кондитер», «Парикмахер», «Швея», «Декорирование тортов». Завершающим событием проекта стал мастер-класс по компетенции «Флористика», который прошел в Сахалинском техникуме сервиса в рамках VI регионального чемпионата «Абилимпикс».

- Мы запустили этот проект, чтобы помочь детям в будущем осознанно подойти к выбору профессии. Наша задача — это дать информацию родителям о профессиях системы среднего профессионального образования в рамках обучения детей с ОВЗ. А детям - возможность «потрогать профессию руками». Мы проходим вместе все этапы профориентации, используя игровые форматы. Хотим вырастить наших малышей до полноценных участников чемпионата «Абилимпикс», - рассказала куратор проекта Наталья Зубкова. – В проекте участвуют дети из трех детских садов Южно-Сахалинска, родители и сотрудники дошкольных образовательных учреждений поддержали нас. Целый год мы плотно работали. В реализации проекта были задействованы дети, родители, мастера производственного обучения и волонтеры.

В мероприятиях проекта принимали участие 20 ребят из детских садов Южно-Сахалинска, а к итоговому мастер-классу присоединилось еще 7 воспитанников коррекционной школы «Надежда». Дети изготовили подарок для мамы из искусственных цветов и украшение на руку на атласной ленте.

- Наши родители с большим удовольствием привозят детей на занятия, потому что видят позитивные изменения. Благодаря таким мастер-классам дети социализируются, они начинают замечать и общаться не только со взрослыми, но и со сверстниками. Весь процесс проходит в игровом формате, поэтому очень комфортный для детей. А родители отмечают для себя направления, которые близки их детям, чтобы помочь им с выбором профессии в будущем, - поделилась учитель-дефектолог детского сада «Матрешка» Южно-Сахалинска.

В завершении мастер-класса всех участников наградили подарками. Детям вручили комплекты сувенирной продукции регионального чемпионата «Абилимпикс», сертификаты, а также сладкие подарки. Печенье в форме цветов для детей изготовили студенты Сахалинского техникума сервиса, сообщили ТИА "Острова" в агентстве по развитию человеческого капитала Сахалинской области.