Проект «Беби-Абилимпикс» завершился в Южно-Сахалинске
Мастер-класс в рамках проекта «Беби-Абилимпикс» состоялся сегодня в Южно-Сахалинске. Его участниками стали дети с ограниченными возможностями здоровья дошкольного и младшего школьного возраста.
Проект ранней профориентации запустили впервые в прошлом году. Его участники – дети от 5 до 8 лет. На протяжении года они знакомились с разными профессиями, востребованными на региональном рынке труда, и проходили мастер-классы по различным компетенциям. Участники прошли такие направления, как «Маляр», «Повар, кондитер», «Парикмахер», «Швея», «Декорирование тортов». Завершающим событием проекта стал мастер-класс по компетенции «Флористика», который прошел в Сахалинском техникуме сервиса в рамках VI регионального чемпионата «Абилимпикс».
- Мы запустили этот проект, чтобы помочь детям в будущем осознанно подойти к выбору профессии. Наша задача — это дать информацию родителям о профессиях системы среднего профессионального образования в рамках обучения детей с ОВЗ. А детям - возможность «потрогать профессию руками». Мы проходим вместе все этапы профориентации, используя игровые форматы. Хотим вырастить наших малышей до полноценных участников чемпионата «Абилимпикс», - рассказала куратор проекта Наталья Зубкова. – В проекте участвуют дети из трех детских садов Южно-Сахалинска, родители и сотрудники дошкольных образовательных учреждений поддержали нас. Целый год мы плотно работали. В реализации проекта были задействованы дети, родители, мастера производственного обучения и волонтеры.
В мероприятиях проекта принимали участие 20 ребят из детских садов Южно-Сахалинска, а к итоговому мастер-классу присоединилось еще 7 воспитанников коррекционной школы «Надежда». Дети изготовили подарок для мамы из искусственных цветов и украшение на руку на атласной ленте.
- Наши родители с большим удовольствием привозят детей на занятия, потому что видят позитивные изменения. Благодаря таким мастер-классам дети социализируются, они начинают замечать и общаться не только со взрослыми, но и со сверстниками. Весь процесс проходит в игровом формате, поэтому очень комфортный для детей. А родители отмечают для себя направления, которые близки их детям, чтобы помочь им с выбором профессии в будущем, - поделилась учитель-дефектолог детского сада «Матрешка» Южно-Сахалинска.
В завершении мастер-класса всех участников наградили подарками. Детям вручили комплекты сувенирной продукции регионального чемпионата «Абилимпикс», сертификаты, а также сладкие подарки. Печенье в форме цветов для детей изготовили студенты Сахалинского техникума сервиса, сообщили ТИА "Острова" в агентстве по развитию человеческого капитала Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:09 Сегодня Сахалинцам рассказали, как проверить, есть ли у них долги
09:11 Сегодня На Сахалине открыли "дачные" железнодорожные маршруты
09:17 Сегодня В Южно-Сахалинске многоквартирный дом проверили на пожарную безопасность
- 09:23 Сегодня Сахалинку наградят японским орденом
14:08 22 Апреля Активные работы на ул. Комсомольской в Южно-Сахалинске начнутся в мае
13:05 22 Апреля Девятиклассница из Корсакова стала призером всероссийской олимпиады по литературе
15:28 23 Апреля Сахалинские власти помогут строителям из Северо-Курильска найти новую работу
11:57 23 Апреля Больше половины автолюбителей Сахалина ездили со скоростью 180 км/ч
09:34 30 Марта Часть Южно-Сахалинска и Христофоровки останется без электричества сегодня
09:34 31 Марта Часть Южно-Сахалинска сегодня останется без холодной воды
16:12 2 Апреля Холодно и дождливо будет на Сахалине в выходные дни
11:04 1 Апреля Сахалинцев приглашают присоединиться к Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни»
Выбор редакции
- 17:08 Сегодня Юный сахалинец успешно выступил на конкурсе «Мы гордость Родины»
- 14:07 Сегодня Проект «Беби-Абилимпикс» завершился в Южно-Сахалинске
- 12:15 Сегодня В Сахалинской областной библиотеке открылась выставка "Книга как искусство"
- 09:52 Сегодня Энергетики пригласили школьников на Сахалинскую ГРЭС-2
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?